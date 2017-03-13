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Представители Латвии отказались посетить российские военные объекты. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В 2017 году военное ведомство России, придерживаясь политики открытости, пригласило делегацию Минобороны Латвии посетить бригаду армейской авиации в городе Остров и Псковскую дивизию ВДВ, по которым ранее латвийская сторона высказывала озабоченность. Однако натовская солидарность не позволила латвийской стороне направить своих представителей, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо реальных угроз со стороны Минобороны России в данном районе", - сказали в Минобороны.

В ведомстве также прокомментировали заявление Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что руководство альянса приглашало российских военных наблюдателей не менее 10 раз на свои учения в 2016 году.

"В 2016 году в соответствии с требованиями Венского документа 2011 года российская сторона получила только одно приглашение на учение, проводимое натовскими государствами в Польше под названием "Анаконда-16". Вне рамок приглашения район проведения учений был проинспектирован российской инспекционной группой", - сообщили в оборонном ведомстве.

Источник: ИТАР-ТАСС