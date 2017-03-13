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Коалиция будет искать решение, чтобы перестройку Музея оккупации и создание места памяти репрессированных закончить, как и планировалось к 2018 году, когда будет отмечаться 100-летие Латвии. Об этом сегодня рассказал после заседания коалиции член правления нацобъединения "Visu Latvijai!"-Tēvzemei un brīvībai/LNNK ("VL!"-TB/LNNK) Имант Парадниекс и заместитель председателя партии "Единство" Эдвард Смилнтенс.

Чтобы обсудить этот вопрос на следующее заседание коалиции приглашен министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс ("VL!"-TB/LNNK). Смилтенс пояснил, что "Единство" рассмотрение этого вопроса в коалиции инициировало после переговоров с репрессированными.

Напомним, Сейм осенью 2916 года одобрил изменения в законе, которые предусматривают предоставление статуса объекта национальных интересов мемориалу памяти жертв советской оккупации, в состав которого входит Музей оккупации.

Как ранее заявила министр культуры Даце Мелбарде, присвоение этого статуса позволит более оперативно реализовать проект реконструкции музея, который планируется завершить к столетию Латвийской Республики — 18 ноября 2018 года.

Проект предусматривает перестройку здания музея на площади Стрелниеку, в том числе строительство новой пристройки — Дома будущего — и мемориала памяти жертв советской оккупации.