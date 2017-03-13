Нацблок: перестройку Музея оккупации надо закончить к столетию Латвии (5)

фото

Политика | 13 марта 2017 года, 19:00

Коалиция будет искать решение, чтобы перестройку Музея оккупации и создание места памяти репрессированных закончить, как и планировалось к 2018 году, когда будет отмечаться 100-летие Латвии. Об этом сегодня рассказал после заседания коалиции член правления нацобъединения "Visu Latvijai!"-Tēvzemei un brīvībai/LNNK ("VL!"-TB/LNNK) Имант Парадниекс и заместитель председателя партии "Единство" Эдвард Смилнтенс.

Чтобы обсудить этот вопрос на следующее заседание коалиции приглашен министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс ("VL!"-TB/LNNK). Смилтенс пояснил, что "Единство" рассмотрение этого вопроса в коалиции инициировало после переговоров с репрессированными.

Напомним, Сейм осенью 2916 года одобрил изменения в законе, которые предусматривают предоставление статуса объекта национальных интересов мемориалу памяти жертв советской оккупации, в состав которого входит Музей оккупации.

Как ранее заявила министр культуры Даце Мелбарде, присвоение этого статуса позволит более оперативно реализовать проект реконструкции музея, который планируется завершить к столетию Латвийской Республики — 18 ноября 2018 года.

Проект предусматривает перестройку здания музея на площади Стрелниеку, в том числе строительство новой пристройки — Дома будущего — и мемориала памяти жертв советской оккупации.

Комментарии 5
Поспешишь- людей насмешишь1 час назад
Какая всё-таки самоуверенность.А не делите ли вы,болезные, шкуру неубитого медведя?Или денежки попилить не терпится? Всё-таки зря вы так торопитесь,кунги.
Ответить
GM1 час назад
Могут и не успеть. Музей придется еще раз перестраивать. Теперь из-за НАТОсвой окупации, а на деле страну сдали под окупацию. Теперь защитники смогут творить что угодно и никакого наказания не будет.
Ответить
kapec ne1 час назад
Наша Брока -"У Латвии сейчас есть хорошие условия, чтобы привлечь финансирование банка для реализации различных социальных проектов, отвечающих нашим ценностям. Один из вариантов - строительство тюрем,
Ответить