Без апелляции: Ушакову окончательно запретили общаться в соцсетях на русском (76)

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Политика | 13 марта 2017 года, 20:41

Вступил в силу наложенный на мэра Риги Нила Ушакова денежный штраф в размере 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных языках - русском и английском.

Как сообщил пресс-секретарь Рижского окружного суда Раймонд Лочмелис, сегодня, 13 марта, судьи Людмила Полякова, Гунтар Стурис и Дайга Калниня решили за отсутствием оснований отказать в возбуждении апелляционного судопроизводства.

Решение суда обжалованию не подлежит и вступает в силу в день его подготовки.

Как сообщалось, суд Видземского предместья Риги оставил без изменений решение директора Центра государственного языка (ЦГЯ) оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова на 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных - русском и английском - языках, сообщила новостная передача телеканала LNT.

Из приговора суда следует, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык.

Ушаков обжаловал решение директора ЦГЯ в суде.

Решение Видземского окружного суда оставить без изменений решение директора ЦГЯ Ушаков тоже обжаловал.

По закону о госязыке, государственные и муниципальные учреждения предоставляют предназначенную для информирования общества информацию только на госязыке, и лишь в отдельных исключительных случаях - на иностранном языке.

В латвийской судебной практике это первый приговор суда, касающийся коммуникации самоуправления в соцсетях.

Комментарии 76
Верик1 час назад
Слов нету.БЕСПРЕДЕЛ.
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ААА1 час назад
вот и видна на 100% наша судебная система...они боятся, что ТЫ выиграешь....так они защищают себя...основания есть, народ видит... это нарушение Европейской конвенции...надо пробовать В Европейский суд...ПРОБУЙ,ИДИ ДО КОНЦА,ТЫ МУЖИК ТОЛКОВЫЙ КАК И ЛЕМБЕРГС
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Крик1 час назад
Судьи получают деньги от тех, кто и разрабатывает такие законы, они все играют за одним общем столом против Нила, лидеры на Кубе например, боролись с этими действиями весьма уникальными методами. И что вы там себе думаете, с приходом Феделя, судьи стали самые честные в Мире, потому что никому не хотелось видеть пустой его взгляд, направленный на очередного корумпиорванного судью. Но Нил, не Федель, а у нас к сожалению ни Куба, а замызганный Гондурас.
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