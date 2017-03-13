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Вступил в силу наложенный на мэра Риги Нила Ушакова денежный штраф в размере 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных языках - русском и английском.

Как сообщил пресс-секретарь Рижского окружного суда Раймонд Лочмелис, сегодня, 13 марта, судьи Людмила Полякова, Гунтар Стурис и Дайга Калниня решили за отсутствием оснований отказать в возбуждении апелляционного судопроизводства.

Решение суда обжалованию не подлежит и вступает в силу в день его подготовки.

Как сообщалось, суд Видземского предместья Риги оставил без изменений решение директора Центра государственного языка (ЦГЯ) оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова на 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных - русском и английском - языках, сообщила новостная передача телеканала LNT.

Из приговора суда следует, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык.

Ушаков обжаловал решение директора ЦГЯ в суде.

Решение Видземского окружного суда оставить без изменений решение директора ЦГЯ Ушаков тоже обжаловал.

По закону о госязыке, государственные и муниципальные учреждения предоставляют предназначенную для информирования общества информацию только на госязыке, и лишь в отдельных исключительных случаях - на иностранном языке.

В латвийской судебной практике это первый приговор суда, касающийся коммуникации самоуправления в соцсетях.