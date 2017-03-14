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Результат выборов в Рижскую думу в известной мере является лотереей, потому что трудно прогнозировать не только результаты отдельных партий, но и явку избирателей, заявил мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие").

Он считает, что избиратели некоторых правых партий могут быть не слишком активны, особенно на фоне происходящего в правительстве. Может случиться так, что некая партия с рейтингом около 0,5% внезапно пройдет в думу и получит 10 или больше мандатов. В свою очередь правительственная партия, рассчитывающая на хорошие результаты, может и не быть избрана, что подтверждает и опыт прежних лет.

""Единство" может пройти или не пройти. Объединенный список Мартиньша Бондарса и Юриса Пуце может преодолеть 5%-ный барьер, а может и остаться со своими 1,5%. Если баллотироваться будет и Юта Стрике, "Единство" точно не пройдет", - прогнозировал Ушаков.

Цель "Согласия" и "Честь служить Риге" состоит в том, чтобы повторить результаты выборов 2013 года, когда партии получили 58% голосов.

На вопрос, выгодно ли "Согласию", что каждая из латышских партий на выборах в Рижскую думу выступает отдельным списком, что приводит к расколу избирателей, мэр отметил, что отдельные списки - это не стратегия правых партий, а их неумение сотрудничать. Правые партии "бьются" между собой на уровне правительства, иначе они не могут себя вести и в Рижской думе, уверен Ушаков.