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Если ситуация в законодательстве по отношению к ищущим убежища не изменится, то тем беженцам, которые уехали из Латвии в другие страны, но могут вернуться, грозит жизнь на улице. Об этом в передаче "900 секунд" на телеканале LNT заявил глава МВД Рихард Козловскис.

"Меня беспокоит, что произойдет с беженцами, которые будут возвращены или сами вернутся в Латвию. Их не подготовят, и они не смогут включиться в социально-экономическую систему", — считает Козловскис.

Как пишет Diena.lv, по мнению министра, именно по этой причине им может грозить жизнь на улице. Козловскис призвал ответственных чиновников делать все возможное, чтобы не допустить такой ситуации.

На сегодняшний день в рамках программы перемещения ЕС Латвия приняла 255 человек. Статус беженца получили десять человек, альтернативный статус - 151 человек.

Впрочем, как рассказала в интервью телеканалу LNT руководитель общества "Убежище "Надежный дом"" Сандра Залцмане, из прибывших в Латвию в рамках программы ЕС по перемещению беженцев в настоящее в стране остались пять человек - одна семья из трех человек и еще два человека, один из которых уже в ближайшее время планирует покинуть Латвию.