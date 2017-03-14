Козловскис: вернувшимся в Латвию беженцам грозит жизнь на улице (3)

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Политика | 14 марта 2017 года, 10:01

Если ситуация в законодательстве по отношению к ищущим убежища не изменится, то тем беженцам, которые уехали из Латвии в другие страны, но могут вернуться, грозит жизнь на улице. Об этом в передаче "900 секунд" на телеканале LNT заявил глава МВД Рихард Козловскис.

"Меня беспокоит, что произойдет с беженцами, которые будут возвращены или сами вернутся в Латвию. Их не подготовят, и они не смогут включиться в социально-экономическую систему", — считает Козловскис.

Как пишет Diena.lv, по мнению министра, именно по этой причине им может грозить жизнь на улице. Козловскис призвал ответственных чиновников делать все возможное, чтобы не допустить такой ситуации.

На сегодняшний день в рамках программы перемещения ЕС Латвия приняла 255 человек. Статус беженца получили десять человек, альтернативный статус - 151 человек.

Впрочем, как рассказала в интервью телеканалу LNT руководитель общества "Убежище "Надежный дом"" Сандра Залцмане, из прибывших в Латвию в рамках программы ЕС по перемещению беженцев в настоящее в стране остались пять человек - одна семья из трех человек и еще два человека, один из которых уже в ближайшее время планирует покинуть Латвию.

Комментарии 3
Brhr2 часа назад
Наши едут в британию не имея знакомых и находят работу и жильё. Этим же всё нужно подать и разжевать. Да сложно , да не приветливое гос-во , но если хотеть , то всё достижимо. Сидеть на соц обеспечении не у нас пожалуйсто .
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1231 час назад
Да я почему то уверен в том,что им даже не рассказывают про страну куда они едут!Я думаю если бы им там сразу говорили как есть,какие у нас тут зарплаты,какие цены в магазинах и тд тп,хрен они бы выбрали Латвию!Им там небусь про золотые горы рассказывают,и огромные перспективы которых в стране нет)Те кто слишком наивны,верят в этот бред и едут суда по этому)
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ЭДИКТ1 час назад
==========2 куплет: "...не смоГУТ ВКЛючиться в социально==ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ..." ОЙ бЛЯ!!!!!!!
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