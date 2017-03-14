Начальник ПБ: ругая своих чиновников, мы поддерживаем Россию (+ОПРОС) (20)

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Политика | 14 марта 2017 года, 11:58

Чрезмерно критикуя работу государственных и муниципальных учреждений, мы поддерживаем работу российской пропаганды в Латвии, заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" начальник Полиции безопасности Нормунд Межвиетс.

Цель российской пропаганды состоит в распространении информации о том, что Латвия - неудавшееся, слабое государство, неудачный социально-политический эксперимент.

Если мы сомневаемся во всем, что делают государственные и муниципальные органы, мы участвуем в подрыве безопасности, сказал Межвиетс, добавив, что критика не может быть самоцелью, и ею не надо увлекаться.

Демократия и свобода слова - это огромная ценность, но и слабое звено в борьбе с пропагандой, сказал Межвиетс.

Комментарии 20
леший52 минуты назад
ну, начальник ТЫ и дал!----такое ляпнуть! что хоть, хоть падай!---и вот это чудо возглавляет Полицию Безопасности!М-да, видимо в Латвии с кадрами совсем хреново----капрал становиться министром обороны, прапорщик руководит Полицией Безопасности, посудомойка---премьер-министр!===сбылась мечта идиотов----теперь каждый хуторянин может порулить страной,всё равно развалиться---так что смело, вперёд! дави на газ!!!
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12359 минут назад
А что этих тварей хвалить что-ли за такую работу?Всю экономику в стране убили,производство тоже,микропредприятия со всех сторон обложили налогами так,что большинство фирм начало закрываться!Минимальную зарплату подняли твари на 10 евро,зато себе любимым на все 100!При том выписывают без конца себе премии,которые простому народу и не снились,как можно не критиковать наше правительство,благодаря которому страна вымирает?))
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Alex53 минуты назад
1.такой болтовнёй занимаются политики ,а не профессионалы
2.расхожее русское выражение из фильма - ну смотри мужик,тебя за язык никто не тянул ( это я про неудаввшееся государство ) - сам сказал !
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