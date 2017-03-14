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Чрезмерно критикуя работу государственных и муниципальных учреждений, мы поддерживаем работу российской пропаганды в Латвии, заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" начальник Полиции безопасности Нормунд Межвиетс.

Цель российской пропаганды состоит в распространении информации о том, что Латвия - неудавшееся, слабое государство, неудачный социально-политический эксперимент.

Если мы сомневаемся во всем, что делают государственные и муниципальные органы, мы участвуем в подрыве безопасности, сказал Межвиетс, добавив, что критика не может быть самоцелью, и ею не надо увлекаться.

Демократия и свобода слова - это огромная ценность, но и слабое звено в борьбе с пропагандой, сказал Межвиетс.