Начальник ПБ: ругая своих чиновников, мы поддерживаем Россию (+ОПРОС) (20)
Политика | 14 марта 2017 года, 11:58
Чрезмерно критикуя работу государственных и муниципальных учреждений, мы поддерживаем работу российской пропаганды в Латвии, заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" начальник Полиции безопасности Нормунд Межвиетс.
Цель российской пропаганды состоит в распространении информации о том, что Латвия - неудавшееся, слабое государство, неудачный социально-политический эксперимент.
Если мы сомневаемся во всем, что делают государственные и муниципальные органы, мы участвуем в подрыве безопасности, сказал Межвиетс, добавив, что критика не может быть самоцелью, и ею не надо увлекаться.
Демократия и свобода слова - это огромная ценность, но и слабое звено в борьбе с пропагандой, сказал Межвиетс.
2.расхожее русское выражение из фильма - ну смотри мужик,тебя за язык никто не тянул ( это я про неудаввшееся государство ) - сам сказал !