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В апреле и в июне в Латвии будут проводиться крупномасштабные международные военные учения с участием более 500 военнослужащих из стран НАТО.

С 17 по 30 апреля на территории Латвии планируются совместные военные учения подразделений Национальных вооруженных сил Латвии и вооруженных сил иностранных государств Summer Shield XIV. В объединенных учениях сухопутных и воздушных сил и Земессардзе планируют принять участие военные подразделения стран НАТО и программы "Партнерство ради мира" - США, Латвии, Литвы, Эстонии, Канады, Германии, Люксембурга, Словакии, Румынии, Болгарии и Швеции.

Задача учений - усовершенствовать планирование и руководство штабов и элементов боевой поддержки батальонного уровня в различных тактических операциях.

В свою очередь, с 3 по 16 июня в Латвии планируются совместные военные учения подразделений НВС и вооруженных сил иностранных государств Saber Strike 17.

Их цель - укрепление региональной стабильности и безопасности и улучшение взаимодействия вооруженных сил стран-членов НАТО. В этих учениях будут участвовать свыше 500 иностранных военнослужащих.