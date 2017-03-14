В Латвии пройдут крупномасштабные международные военные учения (4)

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Политика | 14 марта 2017 года, 13:19

В апреле и в июне в Латвии будут проводиться крупномасштабные международные военные учения с участием более 500 военнослужащих из стран НАТО.

С 17 по 30 апреля на территории Латвии планируются совместные военные учения подразделений Национальных вооруженных сил Латвии и вооруженных сил иностранных государств Summer Shield XIV. В объединенных учениях сухопутных и воздушных сил и Земессардзе планируют принять участие военные подразделения стран НАТО и программы "Партнерство ради мира" - США, Латвии, Литвы, Эстонии, Канады, Германии, Люксембурга, Словакии, Румынии, Болгарии и Швеции.

Задача учений - усовершенствовать планирование и руководство штабов и элементов боевой поддержки батальонного уровня в различных тактических операциях.

В свою очередь, с 3 по 16 июня в Латвии планируются совместные военные учения подразделений НВС и вооруженных сил иностранных государств Saber Strike 17.

Их цель - укрепление региональной стабильности и безопасности и улучшение взаимодействия вооруженных сил стран-членов НАТО. В этих учениях будут участвовать свыше 500 иностранных военнослужащих.

Комментарии 4
Eliza2 часа назад
Учения, учения, учения... какая то военная территория - лагерь, где постоянно проходят учения. Потому и умерщвляется население Латвии всякими налогами, мизерными зарплатами, пенсиями пособиями и прочая, прочая, дабы полностью освободить территорию..."История Успеха"... однако.
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GM2 часа назад
Пожалуйста, пожалуйста. Вся наша территория к вашим услугам. Мы безмерно будем рады, что это может стать международным ядерным полигоном. Учения так же можно проводить в населенных пунктах не предупреждая жителей.
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Патриот 1 час назад
Опять ГЕЙРОПЦЫ, ТУПЫЕ ЯНКИ и ЛАТВИЙСКИЕ ОТБРОСЫ которые прут от безвыходности в армию которым не нашлось место в обществе будут топтать землю моей любимой страны!!!!
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