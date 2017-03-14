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Мэр Риги Нил Ушаков обжалует в Конституционном суде, а также в Европейском суде по правам человека решение суда Видземского предместья Риги оштрафовать его на 140 евро за общение самоуправления в соцсетях на иностранных языках. Об этом Ушаков написал в своем Facebook.

«Я раньше воздерживался и не комментировал решения латвийских судов. Но в этой ситуации решения обеих инстанций– политические, непрофессиональные и некомпетентные. Судьям, принявшим такое решение –не место в судебной системе. Именно из-за таких судей общество в Латвии давно уже перестало верить в честность и непредвзятость судебной власти. И по поводу качества обоих решений сейчас готовится жалоба в Совет юстиции», - написал Ушаков.

Он подчеркнул, что оспаривает решение суда не из-за штрафа, а из-за принципа.

«Дело не в сумме штрафа, дело в принципе. Вы себе можете представить, чтобы во Франции оштрафовали мэра Парижа за то, что мэрия города в твиттере пишет не только на французском, но и еще на английском или немецком языках? Или чтобы кто-то оштрафовал мэра Стокгольма, Копенгагена, Берлина за использование других, кроме шведского, датского или немецкого языков в социальных сетях? Такое даже в голову прийти никому не может», - написал Ушаков.

Он напомнил, что предыдущее обращение Рижской думы к Конституционный суд закончилось успехом.

«Наши юристы уже начали готовить материалы в Конституционный суд. Параллельно готовятся документы и в Европейский суд по правам человека. Напомню, что в предыдущий раз в Конституционный суд мы с коллегами обращались по поводу политической агитации в социальных сетях. И в результате Сейм изменил закон. Так что заставим привести законодательство и в этой сфере», - написал Ушаков.

По его словам, он и Рижская дума продолжать общаться в соцсетях на русском и других языках.

«Рижская дума продолжит общение с горожанами в социальных сетях и на латышском, и на русском, и на английском языках. А если надо будет, то и на других языках. Ничего в нашей политике и подходе меняться не будет», - написал мэр.

Как уже сообщалось, суд Видземского предместья Риги оставил без изменений решение директора Центра государственного языка оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова на 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных - русском и английском - языках.

Из приговора суда следует, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык. Ушаков обжаловал решение директора ЦГЯ в суде.

Решение Видземского окружного суда оставить без изменений решение директора ЦГЯ Ушаков тоже обжаловал.