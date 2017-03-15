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Использование средств второго пенсионного уровня для ремонта дорог не является решением проблемы - необходима долгосрочная программа, заявил телеканалу LNT премьер-министр Марис Кучинскис.

"Наивно думать, что проблемы с дорогами в Латвии можно полностью решить", - сказал премьер, отметив, что, например, в Бельгии примерно с такой же территорией, как у Латвии, живет в шесть раз больше жителей, и все платят налоги.

Поэтому главный акцент в финансировании ремонта дорог в Латвии ставится на фонды ЕС. Кроме того, деньги на приведение дорог в порядок можно занять.

"Но средства второго пенсионного фонда - не решение, потому что эти деньги должны зарабатывать. Возможно, мы могли бы одолжить из фонда, но по адекватным ставкам", - сказал Кучинскис.

Он также добавил, что долгосрочную систему финансирования дорог нужно разработать уже в этом году, и министр сообщения Улдис Аугулис обещает представить свои предложения в конце апреля - начале мая.

Как ранее писал Mixnews.lv, с наступлением благоприятной погоды по всей Латвии началось грейдирование грунтовых дорог, сообщили в Latvijas valsts ceļi (LVC).

Грейдирование ведут 128 единиц техники предприятия Latvijas autoceļu uzturētājs, в том числе и в Баускском крае, который направил правительству запрос о критическом состоянии грунтовых дорог.