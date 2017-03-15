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Мэр Риги Нил Ушаков оплатил денежный штраф в размере 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных языках - русском и английском. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. Ушаков также подчеркнул, что самоуправление продолжит общаться с рижанами в социальных сетях на тех языках, на которых удобной им.

"Штраф за то, что Рижская дума общается с рижанами в фейсбуке на русском и английском оплачен. Из личных средств, естественно. Заявка в Конституционный суд готовится, адвокат оплачивается тоже из личных средств. До решения Конституционного суда нынешние страницы Рижской думы в фейсбуке на русском и английском языках буду поддерживать я лично со своими товарищами. И только за свои средства, а не за средства самоуправления. На этих страницах мы будем продолжать в полном объеме размещать всю необходимую информацию, а также отвечать на вопросы рижан на тех языках, на которых рижанам удобно. Таким образом коммуникация с рижанами не на латышском языке полностью выводится из юрисдикции Закона о госязыке, так как это общение осуществляться будет не самоуправлением. А просто группой лиц, которые хотят помочь самоуправлению и горожанам. Не стесняемся и ставим лайк странице рига.lv", - написал Ушаков.

Как ранее писал Mixnews.lv, мэр Риги обжалует в Конституционном суде, а также в Европейском суде по правам человека решение суда Видземского предместья Риги оштрафовать его на 140 евро за общение самоуправления в соцсетях на иностранных языках. Он подчеркнул, что оспаривает решение суда не из-за штрафа, а из-за принципа. Ушаков также напомнил, что предыдущее обращение Рижской думы к Конституционный суд закончилось успехом.