Политика |

Нынешнее национально-консервативное правительство концентрируется на реформах и национальных интересах, заявил сегодня, отчитываясь в Сейме, премьер-министр Марис Кучинскис.

Он подчеркнул, что приоритеты работы правительства не изменились - это развитие народного хозяйства, улучшение предпринимательской среды, реформы образования и здравоохранения, укрепление обороноспособности, демография и поддержка семей.

Реформы предусмотрены и осуществляются в ряде сфер, например, налоговой политике, образовании, здравоохранении. Национальные интересы - это членство Латвии в НАТО, ЕС, способность реагировать на неожиданные повороты на международной арене.

"Давайте быть латышами независимо от того, на каком языке мы говорим дома. Латыш - это звучит гордо", - заявил премьер.

Он считает, что правительство доказало свою способность работать командой, и его члены не могут ограничиваться компетенцией одного министерства - ведомства должны сотрудничать, а не конкурировать.

Премьер добавил, что при перечитывании отчета правительства у него возникло чувство "дежа вю", потому что многие его моменты уже прозвучали в отчете правительства, представленном в конце прошлого года.

Кучинскис отметил и достижения в области народного хозяйства - например, Латвия достигла высоких мест в международных рейтингах конкурентоспособности.

Еще одним приоритетом он назвал борьбу с теневой экономикой, добавив, что в ней не может быть компромиссов и отступлений. Кучинскис уверен, что в Службе государственных доходов продолжатся реформы, и клиенты наконец увидят в ней благожелательного партнера, который строго придерживается буквы и духа закона.

Премьер считает, что для налоговой реформы сейчас самый благоприятный момент, потому что фонды ЕС в ближайшие годы обеспечат развитие экономики, "а что будет дальше, мы не знаем, и Латвия не должна опоздать".

Премьер согласился с тем, что основная работа по реформе образования еще впереди, а медицине нужно больше средств. Не сомневается он и в том, что в 2018 году бюджет обороны достигнет 2% от ВВП.