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Работники Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) потребуют повышения зарплат по крайней мере на 10% уже в этом году, сообщила представитель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Инга Рудзите.

Руководство профсоюза и представители регионов в пятницу встречались с руководством СНМП, чтобы обсудить возможности повышения зарплат. Стороны согласились, что увеличения зарплат заслужили все, кто работает в скорой помощи, а прирост на 10% - наименьшее требование. По расчетам СНМП, на удовлетворение требований медиков потребуется дополнительно 3 млн евро.

Рудзите отметила, что во внутренних резервах СНМП найти такую сумму невозможно, к тому же необходимо платить за сверхурочные, что также требует дополнительных средств.

Во время встречи были высказаны также предложения об акциях протеста, которые будут обобщены на заседании правления профсоюза 21 марта.