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Латвия осознает угрозы не только от соседей, но и с южной стороны. Об этом после встречи с главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе генералом Кертисом Скапаротти заявил министр обороны Раймонд Бергманис, пишет Diena.

По его словам, Латвия высоко оценивает отношения с США, основывающиеся на общих ценностях.

"США всегда были важным партнером Латвии, и этот визит еще одно подтверждение нашим тесным отношениям", - подчеркнул министр. Бергманис также поблагодарил США за быстрое реагирование в 2014 году и отправку своих военных для укрепления ситуации с безопасностью в Латвии. По его словам, в ситуации, когда геополитическая ситуация остается тревожной, поддержка США неоценима и подтверждает принцип НАТО "Один за всех и все за одного".

В то же время Бергманис подчеркнул, что ситуация в приграничье Балтийских стран заставляет их самих быть активнее.

"И хотя ближайшая угроза исходит от соседей, мы осознаем угрозу и со стороны юга. И наши солдаты, находящиеся в 1000 километров от дома, являются доказательством вклада Латвии как участницы страны НАТО", — сказал министр.

Скапаротти в свою очередь заявил, что силы США, в порядке ротации находящиеся в странах Балтии, это ответ на агрессивные действия России.

Генерал высоко оценил сотрудничество между США и Латвией. Его визит подтверждает решимость укреплять безопасность и стабильность Балтийского региона, отметил он.

"Силы США здесь для того, чтобы поддерживать свободу и мир в Европе", сказал Скапаротти.

Генерал заверил, что силы США будут находиться в Латвии до тех пор, пока это будет необходимо.