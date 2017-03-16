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Можно прогнозировать, что Россия и в этом году использует мероприятия памяти легионеров для поддержания ею же созданного мифа о возрождении фашизма в Латвии и для ее международной дискредитации, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале LNT начальник Полиции безопасности (ПБ) Нормунд Межвиетс.

Возможность провокаций на мероприятиях 16 марта ПБ оценивает так же, как и в другие годы.

"Полностью исключить вероятность провокаций мы не можем", - сказал начальник ПБ, добавив, что стражи порядка готовы реагировать, если будет такая необходимость.

В распоряжении ПБ имеется информация о том, что в Латвию прибыли представители других стран, которые собираются принять участие в акциях протеста протии шествия легионеров, в том числе лица, которые участвовали в них и в предыдущие годы.

Чтобы избежать столкновений между сторонниками разных взглядов на мероприятиях дня памяти легионеров, возле памятника Свободы уже с раннего утра установлены заграждения.