Политика |

Данные о посещаемости депутатами самоуправлений заседаний дум показывают, что 114 депутатов или шесть процентов из тех, кто за весь созыв участвовал в работе дум, посетили менее 60% заседаний, пишет газета Diena.lv. За четыре года созыва это не менее полутора лет.

Также, хотя закон о самоуправлениях предусматривает, что очередные заседания дум созываются председателем не реже раза в месяц, не везде эта норма соблюдается, например, в июле заседания часто не созываются, потому что это время отпусков.

Министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс, комментируя результаты исследования, отмечает, что большинство самоуправлений работает добросовестно, но признает, что число пропусков велико.

"Мы видим, что в ряде случаев происходит систематическое игнорирование полученной от избирателей поддержки и взятых на себя обязательств", - сказал министр.

Первое место в топе "прогульщиков" среди депутатов самоуправлений занимает депутат Плявиньской краевой думы Владимир Самохин (Видземская партия), который участвовал всего в 17% заседаний. Самый длинный период прогулов начался в конце 2014 года и закончился в феврале этого года, когда коллеги Самохина проголосовали за лишение его депутатского мандата. Самохин признает, что это нечестно по отношению к избирателям, но в этом году он вновь попытается пройти в депутаты.