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Сегодня, 16 марта, Сейм концептуально одобрил поправки к двум законам, которые предусматривают право правительства обязывать владельцев важных для национальной безопасности предприятий, которые имеют существенную долю в них, продать ее.

Законопроекты будут рассматриваться в срочном порядке. Предложения к ним можно подавать до 20 марта, а в окончательном чтении их планируется принять 23 марта.

Также поправки предусматривают, что необходимо разрешение правительства, чтобы получить существенное влияние в предприятии, важном для национальной безопасности.

Закон о национальной безопасности планируется дополнить отдельной главой об ограничениях для предприятий, важных с точки зрения национальной безопасности. Такими предприятиями будут признаваться коммерческие организации, которые соответствуют по крайней мере одному из указанных в законе условий. Этот статус будет распространяться на предприятия с существенной долей рынка электронной связи, национальные электронные средства массовой информации, крупные газовые компании, производителей электро- и теплоэнергии.

В аннотации к законопроекту не упоминаются конкретные предприятия, но из него следует, что новые правила могут относиться, например, к компаниям Conexus Baltic Grid, Lattelecom, Modern Times Group и прочим.

В аннотации также указывается, что в семи странах ЕС - Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Польше и Швеции - также действуют особые правила, которые регулируют инвестиции с происхождением из других стран.

Сегодня Сейм концептуально поддержал также аналогичные поправки к Коммерческому закону.