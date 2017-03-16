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Латвия частично отказалась от наказания солдат США, находящихся на территории Латвии, за совершенные уголовные преступления. Это предусматривает ратифицированный сегодня в Сейме договор о сотрудничестве в оборонной сфере, пишет Skaties.lv.

Законопроект предусматривает, что Латвия откажется от прав реализовывать первичную уголовную юрисдикцию или наказания за совершенные уголовные преступления - в этом случае наказание назначает США. Исключением станут особые случаи, когда Генпрокуратура в связи с важными обстоятельствами может отозвать отказ от прав реализовывать юрисдикцию.

Таким образом, если будет констатирован случай с совершением тяжкого преступления, то наказание проведет Латвия.

Сейчас статус вооруженных сил США и других стран НАТО в Латвии устанавливается договором НАТО, заключенным в 1951 году, к которому Латвия присоединилась в 2004 году.