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Музыкант Интарс Бусулис высказал в Twitter свое мнение о 16 марта и дне легионеров.

«Ну что, VL-TB/LNNK? Как прошел денек? У меня от вас уже немного болит голова, но это нормально. #Лохи», - приводит запись Бусулиса Skaties.lv.

Как указывает портал, спустя некоторое время после публикации твит был удален. Реплика была размещена как ответ на поздравления нацблока с днем легионеров.

День памяти латышских легионеров в честь формирования, входившего в состав войск СС, отмечается 16 марта. В этот день официальные мероприятия традиционно проходят в центре Риги, а также в пригородном селе Лестене, где находится братское кладбище легионеров.