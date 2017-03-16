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Министр юстиции Дзинтарс Расначс, представитель коалиционной партии "Visu Latvijai!-TB/LNNK (VL-TB/LNNK), 16 марта около 17:30 прибыл к памятнику Свободы, где возложил цветы.

На выходе с площади, как рассказал корреспондент радио Baltkom, Расначс пояснил находившимся там журналистам, что пришел к памятнику вне своего рабочего времени.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК) не планирует участвовать в мероприятиях 16 марта у памятника Свободы и призывает к этому и других министров.

Большинство министров национального объединения VL-TB/LNNK приняли участие в мероприятиях 16 марта в Лестене, а министр юстиции Дзинтарс Расначс заранее предупредил, что возложит цветы к памятнику Свободы "в свободное от работы время".

В 2014 году намерение участвовать в шествии в честь дня легионеров стоило должности тогдашнему министру охраны среды и регионального развития Эйнару Цилинскису (VL-TB/LNNK), которого руководитель правительства Лаймдота Страуюма попросила оставить пост министра.

Сопредседатель нацобъединения Гайдис Берзиньш сообщил, что члены партии сами решат, как почтить память павших солдат, и ни о каких общих действиях в этот день VL-TB/LNNK не договаривалось.

Председатель Сейма Инара Мурниеце (VL-TB/LNNK) и министр культуры Даце Мелбарде 16 марта отправятся в Лестене. Министр окружающей среды и регионального развития Каспар Герхардс не участвовал в мероприятиях 16 марта у памятника Свободы и ранее, не будучи министром.