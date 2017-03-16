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Латышские легионеры в свое время отправились воевать, чтобы бороться против большевизма. Они сражались за то, чтобы не повторился Страшный год и красный террор, который Латвия пережила в 1940 и 1941 году. Об этом в своем обращении перед собравшимися сказала спикер Сейма Инара Мурниеце на памятном мероприятии 16 марта на Братском кладбище в Лестене.

Латыши надеялись на то, что будут разбиты войска обоих оккупационных режимов - также, как это уже случилось в борьбе за свободу в 1918–1920 годы, когда латыши разбили, как большевиков, так и нацистов.

По словам спикера Сейма, к сожалению, Вторая мировая война Латвии принесла огромные потери и тяжелые потрясения, и легионерам пришлось ждать долгих 50 лет, пока латыши смогли их чествовать.

"Сейчас Латвия - свободная страна, и мы склоняем голову, поминая каждого латышского солдата, который отправился сражаться за Латвию Однако, важно то, что мы здесь вспоминаем, это то, что латыши никогда не теряли мечту о своем государстве, о своей независимости", - сказала Мурниеце.

Она указала, что Лестене нас учит, что латышские легионеры все время знали, что свое государство надо охранять. Так было начиная с 1918 года. Так было в годы Второй мировой войны. Так есть сегодня.

Председатель Сейма подчеркнула, что сегодня на страже государства стоит Латвийская армия и Земессардзе, и вместе с ними - надежные союзники из других стран-участниц НАТО.

Как сообщалось, большинство министров национального объединения VL-TB/LNNK приняли участие в мероприятиях 16 марта в Лестене, а министр юстиции от нацблока Дзинтарс Расначс возложил цветы к памятнику Свободы "в свободное от работы время".