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Европа, долгое время служившая эталоном мира и благополучия, не может чувствовать себя защищенной от вызовов для ее безопасности, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис, выступая на рабочей сессии "Будущее международных отношений" 5-го Глобального Бакинского форума в Азербайджане. Об этом сообщили в президентской пресс-службе.

Ряд конфликтов, ставших в последние несколько лет вызовом для существующего мирового порядка, необходимо решать миролюбиво, на основе общепринятых принципов международного права, включая принцип территориальной целостности, подчеркнул Вейонис.

"Мы в Европе сталкиваемся с серьезными угрозами, вызванными резким изменением условий безопасности в евроатлантическом пространстве. Мы видели, как Россия готова с помощью силы менять существующие границы суверенных государств. Мы видели разрушения и гибель людей, вызванные распространением идеологии насилия, преступности, коррупции, слабого управления и нарушений прав человека во многих странах в соседних с Европой регионах Ближнего Востока и Северной Африки", - сказал президент.

Самым подходящим местом для решения глобальных конфликтов Вейонис назвал платформу ООН.

"Разрешение затянувшихся конфликтов в Европе и соседних с ней регионах по-прежнему является важнейшей задачей. Чтобы выполнить ее, нужна сильная политическая воля", - подчеркнул президент Латвии.