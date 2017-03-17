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Марши в память легионеров в Латвии - позор для ЕС и НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями отечественных некоммерческих организаций международной направленности.

"Глубоко озабочены попытками в ряде государств Европы закрывать глаза на усиливающиеся неонацистские тенденции, систематические акты вандализма в отношении памятников и захоронений времен Второй мировой войны. На фоне известных причитаний об угрозах для либеральных европейских ценностей, мы наблюдаем так называемое "молчание ягнят" в связи с государственной поддержкой регулярных маршей неонацистов в Латвии. Это позор для Евросоюза и НАТО. Это действие, которое, по сути дела, попустительствует оскорблению памяти миллионов погибших, игнорирует решение Нюрнбергского трибунала, резолюций Генассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма", - сказал Лавров.

Напомним, вчера в организованном обществом Daugavas Vanagi Latvijа шествии от церкви Иоанна к памятнику Свободы приняли участие около 2000 человек, сообщил начальник Главного управления полиции порядка Артис Велшс.

В этом году количество участников шествия по сравнению с предыдущими годами немного увеличилось, но в то же время стало меньше людей, которые пришли просто посмотреть на шествие. По словам Велшса, это облегчает работу полиции. В целом, по оценке полиции, мероприятие прошло без существенных эксцессов.

фото: Mixnews.lv