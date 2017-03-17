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Из-за других интересов в этом году Россия меньше фокусировалась на Латвию и другие страны Балтии 16 марта, отметил сегодня в интервью передаче телеканала LNT "900 секунд" директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс.

В этом году центр не увидел особой активности в использовании событий этого дня со стороны России, отметил он.

"Были типичные вещи - фразы о возрождении фашизма в Латвии и т. д., но я не видел, чтобы в этом году эта тема особенно эксплуатировалась", - сказал он.

"Я считаю, мы должны помнить, что фокус российской информационной машинерии не может одновременно быть направлен на многие вещи. Это также раздробляет внимание общества", - пояснил Сартс.

В этом году в связи с мероприятиями дня памяти легионеров Латвии был посвящен "стандартный комплект, но ничего особенного". Правда, это не означает, что так же будет обстоять дело и в следующем году, добавил он.

Напомним, вчера в организованном обществом Daugavas Vanagi Latvijа шествии от церкви Иоанна к памятнику Свободы приняли участие около 2000 человек, сообщил начальник Главного управления полиции порядка Артис Велшс.

В этом году количество участников шествия по сравнению с предыдущими годами немного увеличилось, но в то же время стало меньше людей, которые пришли просто посмотреть на шествие. По словам Велшса, это облегчает работу полиции.

Во время шествия задержано пять человек. Двое задержаны за сопротивление полиции, в отношении них начато административное дело. Еще три человека задержаны за нарушение порядка проведения собраний, шествий и пикетов. В числе задержанных - известный антифашист Александр Гильман.