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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проведет проверку заявления мэра Риги Нила Ушакова о том, что он берет на себя содержание странички Рижской думы Riga.lv в Facebook. Об этом сообщила представитель бюро Лаура Душа.

Ушаков ранее заявил, что из личных средств уплатил штраф Центра государственного языка (ЦГЯ) за то, что Рижская дума общается с рижанами в Facebook на русском и английском языках.

13 марта вступил в силу примененный к Ушакову денежный штраф за общение в соцсетях на иностранных языках. Рижский окружной суд отказал ему в апелляционном производстве за отсутствием оснований, поэтому мэр намерен обратиться в Конституционный суд и Европейский суд по правам человека.

"До решения Конституционного суда нынешние страницы Рижской думы в Facebook на русском и английском языках буду вести я лично с коллегами. И только за свои средства, а не за средства самоуправления. На этих страницах мы будем продолжать размещать всю необходимую информацию, а также отвечать на вопросы рижан на тех языках, на которых им удобно, в том числе и по-русски", - заявил Ушаков.

Он считает, что таким образом коммуникация с рижанами не на латышском языке полностью выводится из юрисдикции закона о госязыке, так как это общение будет вести не самоуправление, а просто группа лиц, которая хочет помочь самоуправлению и горожанам.