Исследование: юмор как инструмент пропаганды используют и Россия, и Украина (8)

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Политика | 17 марта 2017 года, 16:53

Юмор как средство пропаганды используют как в России, так и на Украине. Об этом говорится в проведенном по заказу Центра стратегической коммуникации НАТО исследовании об использовании юмора в стратегической коммуникации, которое было представлено сегодня в Латвийском университете (ЛУ).

В исследовании анализировались вечерние юмористические шоу российского Первого канала, а также виды дискредитации лидеров западных государств, используемые в них. Как заключили исследователи, эти шоу стали оружием пропаганды. В них нередко пародируют лидеров стран Запада, например президентов Франции, США, канцлера Германии, указывают исследователи.

Вторая часть исследования посвящена выступлениям российского «Клуба веселых и находчивых», третья – использованию юмора в украинских СМИ для выражения солидарности и моральной поддержки обществу во время «российской агрессии» с 2014 по 2016 год. Содержание некоторых материалов можно рассматривать как ответную пропаганду Украины против пропаганды России, отмечают исследователи. Они приходят к выводу, что в происходящей сейчас информационной войне юмор является важной составляющей.

Исследование проводила команда ЛУ под руководством профессора политологии Жанеты Озолини.

Комментарии 8
леший51 минуту назад
существуют разные видЫ воздействия на Запад----"Буратино", "Тюльпан"и даже "Нарцисс", но круче всего система КиВиН----эта "птица" не просто разрушает мозг, ОНА и ещё и заставляет смеяться===НАТО уже подало протест против этого "секретного оружия "в СПОРТЛОТО и главное, что ИМ не отказали и обещали ответить =====ЖДЁМС!!!
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Взрыв мозга39 минут назад
Остановите, пожалуйста, землю, я выйду. Они там что, ухи объелись ?!
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Лёлик27 минут назад
От хохлятского юмора на Волыни , у поляков , до сих пор волосы дыбом стоят...
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