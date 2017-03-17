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Юмор как средство пропаганды используют как в России, так и на Украине. Об этом говорится в проведенном по заказу Центра стратегической коммуникации НАТО исследовании об использовании юмора в стратегической коммуникации, которое было представлено сегодня в Латвийском университете (ЛУ).

В исследовании анализировались вечерние юмористические шоу российского Первого канала, а также виды дискредитации лидеров западных государств, используемые в них. Как заключили исследователи, эти шоу стали оружием пропаганды. В них нередко пародируют лидеров стран Запада, например президентов Франции, США, канцлера Германии, указывают исследователи.

Вторая часть исследования посвящена выступлениям российского «Клуба веселых и находчивых», третья – использованию юмора в украинских СМИ для выражения солидарности и моральной поддержки обществу во время «российской агрессии» с 2014 по 2016 год. Содержание некоторых материалов можно рассматривать как ответную пропаганду Украины против пропаганды России, отмечают исследователи. Они приходят к выводу, что в происходящей сейчас информационной войне юмор является важной составляющей.

Исследование проводила команда ЛУ под руководством профессора политологии Жанеты Озолини.