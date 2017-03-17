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Мэр Валкского края Вентс Армандс Крауклис находится в больнице Гайльэзерс в Риге, где ему после перенесенного инфаркта была проведена операция, пишет Kasjauns со ссылкой на портал valka.lv.

Музыкант популярной латвийской группы Bumerangs, мэр Валки Вентс Армандс Крауклис в субботу, 11 марта был помещен в стационар в Видземскую больлницу с болями в груди и подозрениями на стенокардию.

После ухудшения анализов, в воскресенье его перевезли в Ригу в больницу Гайльэзерс, где в понедельник после проведенных проверок у него был констатирован инфаркт и была проведена срочная операция,в ходе которой в поврежденный сосуд был введен стент.

Сейчас состояние Крауклиса удовлетворительное, однако на послеоперационный период и реабилитацию необходим по меньшей мере месяц.