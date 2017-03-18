Минобразования обещает: до 2020 года больше никаких реорганизаций! (4)
Политика | 18 марта 2017 года, 16:18
Ликвидировав Рижскую академию педагогики и управления образованием (РАПУО), Министерство образования и науки (МОН) обещает до 2020 года не проводить реорганизации больше ни в одном вузе, свидетельствует проект распоряжения о ликвидации РАПУО путем присоединения к Латвийскому университету.
Эта оговорка вступит в силу, если правительство на заседании во вторник, 21 марта, поддержит ликвидацию РАПУО.
Министерство подверглось критике за отсутствие долгосрочных планов развития сети вузов, что вызвало среди вузов опасения за возможные дальнейшие шаги МОН по консолидации.
Обещания давать легко а выполнять трудно!
4
Ответить
обещать ----это не значит, что это будет выполнено====просто предсказание!====до 2020 года Латвии, как государства не будет----и что теперь скажет Минобразования?
3
Ответить
А в 2020 должен быть объявлен неотвратимый дефолт и реорганизировать будет уже нечего, думаю что продажа морского песка и пресной воды будет единственным доходом этих доходяг.
1
Ответить
Показать все (4)