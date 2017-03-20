В 2017 году депутатам выплачено уже 394 тысяч евро (5)

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Политика | 20 марта 2017 года, 08:06

В январе и феврале зарплаты депутатов Сейма составили 394 985 евро после уплаты налогов.

В январе депутаты получили зарплат на 199 889 евро, в феврале - на 195 095 евро, сообщили в пресс-службе парламента.

Сумма включает в себя зарплату, пособие по болезни, доплаты председателям и заместителям председателей фракций, председателям, заместителям председателей и секретарям комиссий и подкомиссий, членам президиума Сейма.

Больше всех получили в прошлом месяце Гунар Кутрис (NSL) - 2950 евро, Айнар Латковскис ("Единство") - 2919 евро. Кутрис является заместителем секретаря Сейма, заместителем председателя фракции No sirds Latvijai, руководителем подкомиссии по уголовно-правовой политике. Латковскис возглавляет комиссию по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией и является секретарем мандатной комиссии.

Меньше всех получил депутат Роман Межецкис (NSL) - 270 евро.

Помимо зарплат, депутаты получают компенсацию расходов на транспорт и аренду квартир.

Комментарии 5
GM3 часа назад
Крахоборы, больные на всю башку.
Им абсолютно, как и на что живут остальные. Ничего хорошего не сделали, а на транспортные, квартирные, командировочные, зарплаты требуют,и вот это стадо надеется пролезть куда-нибудь после выборов.
ЛЮДИ!!!!ДУМАЙТЕ ГОЛОВОЙ, КОГДА ПОЙДЕТЕ НА ВЫБОРЫ.
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ЛевГурыч3 часа назад
ЛЮДИ!!!!ДУМАЙТЕ ГОЛОВОЙ, КОГДА ПОЙДЕТЕ НА ВЫБОРЫ.===========
Не на той ветке пишите такие обращения.
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Крик2 часа назад
А что им думать то?? Сельхоз в заднице, одна их часть электората осталась на местах получая вбросы от Администрации пагостов, другую часть расселили здесь по квартирам с их семьями, заблаговременно подобрав многим работу, прибавим сюда тех больных которые "кидают zigu" на их праздники. И вот мы видим картину их полноценного электората и вместе с этим понимаем, что на выборах только мы хотим изменений, а они всё вполне могут оставить на своих позициях.
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