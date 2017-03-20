Евродепутат: Германия не хочет руководить Европой (6)

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Политика | 20 марта 2017 года, 08:56

Есть основания считать, что Германия уже сейчас руководит процессами в Европейском союзе, но проблема в том, что Германия, вероятно, не хочет этим заниматься, заявил депутат Европарламента Кришьянис Кариньш, комментируя будущее Европы после выхода Великобритании из ЕС.

С точки зрения Латвии выход Великобритании из ЕС ни в коей мере не желателен, добавил он.

"В США сейчас президент, который, глядя на Европу, говорит – разбирайтесь с собой сами. Мы понимаем, что это пойдет не на пользу самим американцам. Если они не поддержат порядок в мире, а они сейчас единственные, кто способен это делать, они пострадают, вопреки разным мнениям. В ЕС сейчас возникла известная неясность. В ЕС уже давно руководит Германия, хотя говорится о тандеме Германии и Франции. Когда начались события на Украине, канцлер Германии Ангела Меркель, как я это понимаю, взяла "за шкирку" президента Франции Франсуа Олланда, чтобы он был рядом и никто не сказал бы, что Германия пытается все решать одна", - сказал Кариньш.

Ясно, что именно Германия всем руководит, но проблема в том, что сама Германия, вероятно, руководить вообще не хочет.

"Нужно помнить историю – Германия развязала две мировых войны. Немцы хорошо это осознают, им регулярно напоминают. Они не хотят быть слишком сильными, потому что немного боятся своей тени. Нам была бы выгодна сильная Германия, потому что она может сдержать Россию, Францию и заодно еще договориться с Великобританией. Но Германия к этому не совсем готова. Экономической власти необходима дипломатическая власть, а ей – военная. У Германии экономическая власть есть, дипломатическая частично, а военной нет. В Германии вооруженные силы специально оставлены в роли пасынка", - считает евродепутат.

Комментарии 6
Alex2 часа назад
Вероятно ,невероятно .О чём ты мусолишь дядя ?Все ждут выборы в Германии и Франции ,за которыми последует новая эпоха - "двухскоростная Гэйропа " ,доктрина уже готова .Это значит быть прибалтам,румынам,болгарам,грекам во втором ряду ,тоесть ниже ростом ,а по русски - вторым сортом,как "неграждане" .Вот о чём репу чеши !
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аболс1 час назад
Латыши, вы слышите, Кариньш признается в том что вами все время руководили, что ваша свобода один сплошной ИЛЛЮЗИОН.Для Русских это конечно не новость, а вот для вас, оболваненых это должно стать шоком вы ведь так преданно верили своей свободе, Кариньш развеял этот миф, открыто сказав что Латвия все это время, живя в иллюзиях европейских ценностей, была всего лишь шавкой. Гео политика меняется, гавканье в сторону России бес полезно и нужда в шавках отпала сама собой. В переди выборы, оценити слова Кариньша, хотите ли вы с лапшой на ушах чтобы вас продолжали водить за нос воры, вруны,депутаты и правительство которые паразитируют на нашем, вашем труде.
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ЭДИКТ 1 час назад
===НА чистом немецком__латыШОУвия--ЭРЗАЦ, эрзац ПРОДУКТс!!!!!
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