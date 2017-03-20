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Новый посол России Евгений Лукьянов пока не договаривался о встречах с представителями двух коалиционных фракций - "Единства" и национального объединения Visu Latvijai!-ТB/LNNK.

Лукьянов встретился с руководителем фракции оппозиционного "Согласия" Янисом Урбановичем и председателем фракции входящего в коалицию Союза "зеленых" и крестьян Аугустом Бригманисом.

Сопредседатель VL!-ТB/LNNK Райвис Дзинтарс и руководитель фракции "Единства" Солвита Аболтиня сообщили, что посол пока не заявлял о своем намерении встретиться.

На вопрос, планирует ли фракция вообще встречу с послом России, Дзинтарс, выражая свою личную позицию, заявил, что "готов говорить с послом России только после того, как Россия прекратит оккупацию Крыма".

Напомним, Лукьянов был аккредитован для работы в Латвии 7 февраля. После этого он посетил Сейм с ознакомительным визитом. С ним встретился заместитель Мурниеце вице-спикер парламента Гундар Даудзе.

Спикер же провела встречу - с послом Украины в Латвии Евгением Перебийнисом, которая, по словам пресс-секретаря Мурниеце, была запланирована заранее.

По словам посла России Лукьянова, он сожалеет о том, что ему не удалось встретиться со спикером Сейма Инарой Мурниеце.

"Я в Сейме! Я могу только сожалеть, что я не встретился с той милой дамой. Но наш разговор с ее заместителем тоже был очень полезен", - сказал Лукьянов.

Добавим, до этого Лукьянов уже встретился с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем и вручил верительные грамоты президенту Латвии Раймонду Вейонису.