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Национальные вооруженные силы Латвии получили из Великобритании 47 из 123 б/у бронетранспортеров.

Соглашение о закупке 123 гусеничных бронетранспортеров у Великобритании было подписано в сентябре 2014 года. Вся техника должна быть доставлена до 2020 года.

На покупку, капитальный ремонт и модернизацию 123 бронетранспортеров планируется потратить 249,5 млн.

Отмечается, что расходы на один бронетранспортер составляют примерно 871 000 евро.

На сегодняшний день в Латвии имеются десять боевых разведывательных машин Scimitar, которые носят название Zobens и десять бронетранспортеров Spartan, которых называют Pērkons.