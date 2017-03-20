Латвия получила 47 б/у бронетранспортеров из Великобритании (9)

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Политика | 20 марта 2017 года, 10:24

Национальные вооруженные силы Латвии получили из Великобритании 47 из 123 б/у бронетранспортеров.

Соглашение о закупке 123 гусеничных бронетранспортеров у Великобритании было подписано в сентябре 2014 года. Вся техника должна быть доставлена до 2020 года.

На покупку, капитальный ремонт и модернизацию 123 бронетранспортеров планируется потратить 249,5 млн.

Отмечается, что расходы на один бронетранспортер составляют примерно 871 000 евро.

На сегодняшний день в Латвии имеются десять боевых разведывательных машин Scimitar, которые носят название Zobens и десять бронетранспортеров Spartan, которых называют Pērkons.

Комментарии 9
андрюХА55 минут назад
Клиника рулит.. пипл хавает!
Броневик купили - теперь осталось Ленина найти и все...
Цирк!
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леший56 минут назад
если ВЫ узнали этого человека на велосипеде, просьба срочно связаться с Полицией Безопасности ибо ОН подозревается в шпионаже, также Полиция Безопасности разыскивает фотографа и мужчину стоящего недалеко от бронетранспортёра----пойдут соучастниками
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Eliza32 минуты назад
Сами в дерьме и дерьмо закупают, правда за бешеные деньги, причем деньги налогоплательщиков.
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