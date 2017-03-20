Латвия получила 47 б/у бронетранспортеров из Великобритании (9)
Политика | 20 марта 2017 года, 10:24
Национальные вооруженные силы Латвии получили из Великобритании 47 из 123 б/у бронетранспортеров.
Соглашение о закупке 123 гусеничных бронетранспортеров у Великобритании было подписано в сентябре 2014 года. Вся техника должна быть доставлена до 2020 года.
На покупку, капитальный ремонт и модернизацию 123 бронетранспортеров планируется потратить 249,5 млн.
Отмечается, что расходы на один бронетранспортер составляют примерно 871 000 евро.
На сегодняшний день в Латвии имеются десять боевых разведывательных машин Scimitar, которые носят название Zobens и десять бронетранспортеров Spartan, которых называют Pērkons.
Броневик купили - теперь осталось Ленина найти и все...
Цирк!