Начальник Госканцелярии подал в отставку (6)

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Политика | 20 марта 2017 года, 12:51

С 21 марта Мартиньш Криевиньш больше не будет исполнять обязанности директора Госканцелярии, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Мариса Кучинскиса Андрей Вайварс.

Криевиньш уходит по взаимному соглашению сторон, и подробнее этот вопрос стороны договорились не комментировать. В интервью радио Baltkom Криевиньш также отказался от комментариев по этому вопросу.

До назначения нового главы Госканцелярии его обязанности будет исполнять заместитель директора, глава юридического департамента Инесе Гайлите.

Напомним, Криевиньш работал на этой должности с августа 2015 года. Ранее он возглавлял Межведомственный координационный центр.

Как ранее писал Mixnews, Криевиньш недавно заявил, что в ближайшие три года в системе государственного управления может быть ликвидировано около 7% или 5000-7000 рабочих мест, а после реформы зарплата высших чиновников составит 5000 евро.

Комментарии 6
леший2 часа назад
самоликвировался!!!----достойный уход чиновника---это опустить страну на миллион и гордо подать в отставку
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Alex2 часа назад
....совесть замучила ...люстры понимаешь падають ,..крыша протекает ...зарплата большая...
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ЭДИКТ3 часа назад
======НАМЕДНИ, СЛЮНАвил в ЭФИРЕ, чО вис вЭри велС?????!
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