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С 21 марта Мартиньш Криевиньш больше не будет исполнять обязанности директора Госканцелярии, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Мариса Кучинскиса Андрей Вайварс.

Криевиньш уходит по взаимному соглашению сторон, и подробнее этот вопрос стороны договорились не комментировать. В интервью радио Baltkom Криевиньш также отказался от комментариев по этому вопросу.

До назначения нового главы Госканцелярии его обязанности будет исполнять заместитель директора, глава юридического департамента Инесе Гайлите.

Напомним, Криевиньш работал на этой должности с августа 2015 года. Ранее он возглавлял Межведомственный координационный центр.

Как ранее писал Mixnews, Криевиньш недавно заявил, что в ближайшие три года в системе государственного управления может быть ликвидировано около 7% или 5000-7000 рабочих мест, а после реформы зарплата высших чиновников составит 5000 евро.