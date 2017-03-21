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Уход директора Госканцелярии Мартиньша Криевиньша с должности может быть связан с многочисленными вопросами в контексте Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на неофициальную информацию.

Ни премьер-министр Марис Кучинскис, ни сам Криевиньш не предоставляют никакой дополнительной информации в связи с этим. Кучинскис ранее сообщил, что Криевиньш покинул пост «по взаимному согласию сторон». Более подробных комментариев об этом получить также не удалось.

Между тем, согласно неофициальной информации, разногласия между премьером и Криевиньшем могли возникнуть в связи с разработанными в Госканцелярии поправками к Закону о выходе на пенсию по выслуге лет в KNAB, которые не получили поддержку в Сейме, а также с другими вопросами, например, с конкурсом по утверждению нового главы KNAB.

Поправки к Закону о выходе на венсию по выслуге лет в KNAB вызвали неодобрение в Комиссии по социальным делам. Формально парламент этот законопроект не отклонил, однако исключил из повестки дня в ожидании поправок, которые внесут изменения в законопроект.

Пресс-секретарь премьер-министра Мариса Кучинскиса Андрей Вайварс ранее сообщил, что с 21 марта Мартиньш Криевиньш больше не будет исполнять обязанности директора Госканцелярии.