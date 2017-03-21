Кучинскис: заявления Криевиньша о реформах в госуправлении не имели оснований (4)

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Политика | 21 марта 2017 года, 09:14

Публичные заявления бывшего начальника Госканцелярии Мартиньша Криевиньша о реформах в госуправлении не имели под собой конкретного анализа и оснований, заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" премьер-министр Марис Кучинскис.

Он сказал, что группа по управлению реформами в госуправлении еще не сформирована, анализ не проведен.

"Это командная работа, которую не может делать один человек. Конечно же, нужны эксперты", - заявил глава правительства.

Что касается заявлений Криевиньша о ликвидируемых штатных местах, то это были "в большей мере презентации".

Как сообщалось, Криевиньш заявил о планах ликвидировать в госуправлении большую часть вакантных мест, заморозить создание новых штатных мест на три года, а также уменьшить количество занятых в прямом государственном управлении на 7-10%.

Напомним, с 21 марта Мартиньш Криевиньш больше не исполняет обязанности директора Госканцелярии.

Криевиньш уходит по взаимному соглашению сторон, и подробнее этот вопрос стороны договорились не комментировать. В интервью радио Baltkom Криевиньш также отказался от комментариев по этому вопросу.

Тем временем агентство LETA со ссылкой на неофициальную информацию сообщает, что уход директора Госканцелярии Мартиньша Криевиньша с должности может быть связан с многочисленными вопросами в контексте Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Комментарии 4
Alex1 час назад
Ну тут премьер просто врёт .ОСНОВАНИЯ для реформ госуправления , особенно в Латвии более ,чем предостаточно .Анализ,это дело другое .Но мужичка убрали просто потому ,что вперёд батьки в пекло .Недипломатично ,через голову наШальника прыгать,хутор то маленький ,вот премьер и обиделся...А проанализировать легко - сравнить наших 130-150.000 чиновников "управляющих" страной с похожими странами по населению ,интернет позволяет ,и сразу становится всё понятно ...Просто Криевиньш уже не выдержал ...
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пен-ка1 час назад
Без всяких анализов видна раздутая чиновничья рать, а это потенциальные выборщики существующего строя
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аболс1 час назад
Кучинский, заруби себе на носу и запомни русскую поговорку, как веревочке не виться а правда ВСЕГДА вылезет наружу, когда захочется с лицемерить или соврать народу и не выглядеть мудаком ,вспомни про веревочку, а она как известно, может выполнять разные функции в том числе и образовывать петельки. Как ты мог, принимая бюджет,запланировать тысячи вакантных мест для чиновников с миллионным покрытием в то время когда их катастрофически не хватае на медицину. Кревиньш молодец, такое поле для работы кнаба подсказал...Кучинский, согласись ведь как легко, занести в ведомость десяток мертвых душ и используя запрограммированный бюджет на вакантные места, отправлять себе в карман и все шито крыто и сейм не надо упрашивать на выделение доп. денег, все запланировано и толково запрограммировано. Пожелание одно тебе, премьер министр,.... не забывай о веревочке. А на Кревиньша не сердчай, вольно или невольно но он тебя спасает, если это преступление с мертвыми душами уже не произошло., и еще раз, вспоминай про веревочку, не вечно же народу с лапшой ходить...
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