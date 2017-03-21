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Публичные заявления бывшего начальника Госканцелярии Мартиньша Криевиньша о реформах в госуправлении не имели под собой конкретного анализа и оснований, заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" премьер-министр Марис Кучинскис.

Он сказал, что группа по управлению реформами в госуправлении еще не сформирована, анализ не проведен.

"Это командная работа, которую не может делать один человек. Конечно же, нужны эксперты", - заявил глава правительства.

Что касается заявлений Криевиньша о ликвидируемых штатных местах, то это были "в большей мере презентации".

Как сообщалось, Криевиньш заявил о планах ликвидировать в госуправлении большую часть вакантных мест, заморозить создание новых штатных мест на три года, а также уменьшить количество занятых в прямом государственном управлении на 7-10%.

Напомним, с 21 марта Мартиньш Криевиньш больше не исполняет обязанности директора Госканцелярии.

Криевиньш уходит по взаимному соглашению сторон, и подробнее этот вопрос стороны договорились не комментировать. В интервью радио Baltkom Криевиньш также отказался от комментариев по этому вопросу.

Тем временем агентство LETA со ссылкой на неофициальную информацию сообщает, что уход директора Госканцелярии Мартиньша Криевиньша с должности может быть связан с многочисленными вопросами в контексте Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).