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С учетом того, что правящая коалиция решила на неделю отложить рассмотрение в правительстве вопроса о ликвидации Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО), запланированная на акция протеста против ликвидации РАПУО также отменена.

Планировалось что сегодня в 11.30 напротив здания Кабинета министров участники акции протеста против ликвидации РАПУО выстроятся в живую цепь.

Представители РАПУО продолжат следить за развитием событий.

Вчера правящая коалиция опять отложила принятие решения о ликвидации РАПУО путем ее присоединения к Латвийскому университету.

На сей раз предусмотренным коалиционным договором правом на неделю отложить рассмотрение вопроса воспользовалось национальное объединение Visu Latvijai! - ТБ/ДННЛ на основании того, что получены ответы не на все вопросы.

Министр образования и науки Карлис Шадурскис подчеркнул, что 28 марта правительство решит этот вопрос.

Правящая коалиция уже второй раз откладывает принятие решения о ликвидации РАПУО. В первый раз рассмотрение вопроса было отложено по инициативе Союза "зеленых" и крестьян.

Министерство образования и науки решило с августа 2017 года присоединить РАПУО к Латвийскому университету. Это необходимо для концентрации ресурсов и более эффективного использования бюджетных средств. Решение МОН вызвало резкие протесты сотрудников и студентов вуза.