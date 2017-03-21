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Совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной опеки принял решение призвать другие организации, в том числе Латвийскую ассоциацию медсестер, с 1 июня отказаться работать сверхурочно, если плата за ставку и за сверхурочные не будет повышена, сообщает Skaties.lv.

Глава профсоюза Валдис Керис заявил, что время пикетов закончилось, необходимо действовать более жестко.

Вопрос о возможности массового отказа медиков и соцработников работать сверхурочно будет повторно рассмотрен на заседании профсоюза 18 апреля.

По словам члена правления Ассоциации медсестер Илзе Непарте, у организации "есть ощущение, что государство не осознает ситуацию".

"Это аномальная ситуация. Десятилетиями хватает денег на нужды других отраслей, но когда финансирование необходимо сфере здравоохранения, денег не хватает", - сказала Непарте.

Она отметила, что принудительный труд в Латвии запрещен, однако работники сферы здравоохранения вынуждены работать 60 часов в неделю, поскольку в противном случае пострадают пациенты.

Президент ассоциации медсестер Дита Райска добавила, что в отрасли есть и другие проблемы - врачи стареют, а новая смена не приходит. Медсестры работают с перегрузками, из-за чего страдают и сами медсотрудники, и пациенты.

Омбудсмен Юрис Янсонс на прошлой неделе заявил, что будет бороться в Конституционном суде за право медиков получать дополнительную плату за длинные часы работы.

Как ранее заявляла представитель Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко, чтобы поэтапно отказаться от 60-часовой рабочей недели, сократив ее на 20 часов в год, ежегодно требуются дополнительные 4 млн евро. Необходимые для этого средства Минздрав запросит в ходе подачи новых политических инициатив на 2018-2020 гг.