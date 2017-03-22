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Спустя несколько недель после сообщения о совместной борьбе за власть в Риге на предстоящих муниципальных выборах, "Латвийское объединение регионов" и "Развитию Латвии" могут получить 6,1% поддержки рижан, свидетельствуют данные опроса агентства SKDS по заказу Латвийского телевидения.

Согласно проведенному в феврале опросу, за кого жители готовы голосовать, если бы выборы самоуправления состоялись уже завтра, самую большую поддержку получили находящиеся сейчас у власти в Риге партия "Согласие" и объединение "Честь служить Риге" - за них готовы были бы отдать свои голоса 43,3% избирателей, сообщило ЛТВ.

В рейтинге популярности политических партий в Риге за "Согласием" следует национальное объединение "Visu Latvijai - Tēvzemei un brīvībai/LNNK", за которое готовы проголосовать 7,8% избирателей.

Примерно месяц после того, как было объявлено о готовности лидера LRA, депутата партии Мартиньша Бондарса и председателя LA Юриса Пуце стартовать на выборах в Риге общим списком, за них готовы отдать голоса 6,1% избирателей.

Этому партийному объединению удалось в рейтинге обогнать как "Единство", за которое готовы проголосовать 5,4% избирателей, так и Союз "зеленых" и крестьян, которые, если бы выборы состоялись завтра, могли бы получить поддержку 5% избирателей.

Партия парламентария Артуса Кайминьша KPV LV в Риге может получить поддержку 3,9% избирателей, партия бывшего министра юстиции Яниса Борданса "Латвийская консервативная партия" может получить поддержку 1,9% избирателей, партия Ингуны Судрабы No sirds Latvijai - 1,5% голосов, Русский союз Латвии может надеяться на поддержку 0,5% избирателей.

Во время проведения опроса о старте на выборах в Риге еще не сообщила бывшая сотрудница KNAB Юта Стрике, в связи с чем, не оценено ее влияние на расклад голосов на выборах в Риге.

В ходе опроса было выяснено, что почти 16% жителей еще не выбрали, за кого отдать свой голос, в свою очередь 8,6% избирателей признали, что в выборах не планируют принимать участия.