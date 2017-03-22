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Бывший министр иностранных дел, обороны и внутренних дел Латвии Гиртc Валдис Кристовскис после пятилетнего перерыва решил вернуться в политику. Как пишет Latvijas Avīze, бывший депутат Сейма планирует составить конкуренцию мэру Вентспилса Айвару Лембергсу.

"На протяжении последних тридцати лет власть в Вентспилсе была похожа на оркестр одного человека. за это время даже были какие-то достижения, только за очень большую цену. Можно было достичь намного большего! Почему так произошло? Потому что городом управляет человек, деятельность которого никак не связан с рыночной экономикой и предпринимательством в цивилизованном понимании. Сейчас в Вентспилсе гангстерский менеджмент! Если десятки лет в городе действует такой режим, то люди становятся дезориентированы, а их система ценностей - изуродована", - считает Кристовксис.

Говоря о том, что изменилось в латвийской политике за время, пока он не занимался политической деятельностью, Кристовскис отметил, что на сегодняшний день Латвии не хватает сильного лидера.

"За день до выборов президента Латвии в 2015 в одном из интервью я отметил, что кандидат на этот пост должен быть личностью, носителем ценностей, в какой-то мере даже легендой. Он должен представлять латвийское государство, ценности и интересы. Лидерами маленьких государств должны становиться исключительные персоны, голос которых будет услышан в Европе и по всему миру", - отметил он.

По мнению Кристовскиса, на эту роль подходил кандидат в президенты от нацблока Эгилс Левитс.

"Но ему не хватило голосов. В результате имя Латвии звучит на мировой арене неуверенно и тихо. И внутренней политике не хватает президента, который не только наслышан о ценностях и идеалах, но и готов их отстаивать, вдохновлять и поднимать общество", - подчеркнул он.

Напомним, Кристовскис был министром иностранных дел, обороны и внутренних дел Латвии, депутатом Рижской и Вентспилской Думы (1989—1994), и пяти созывов Сейма, председателем правления объединения Единство и партии Гражданского союза, а также депутатом Европейского парламента, после чего приостановил свою политическую деятельность на пять лет.

Кроме того, он известен историей вокруг переписки с американским латышом Айваром Слуцисом по прозвищу "доктор Наци".