Сейм разрешил правительству контролировать крупнейшие СМИ и предприятия (16)

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Политика | 23 марта 2017 года, 10:22

Сегодня, 23 марта, Сейм в окончательном чтении одобрил поправки к закону о коммерческих обществах, представляющих важность для нацбезопасности, которые предусматривают, что для получения существенного влияния в таком обществе в дальнейшем будет требоваться разрешение правительства.

Законопроект рассматривался в срочном порядке. Предложения к ним можно было подавать до 20 марта.

Закон о национальной безопасности дополнен отдельной главой об ограничениях для предприятий, важных с точки зрения национальной безопасности. Такими предприятиями будут признаваться коммерческие организации, которые соответствуют по крайней мере одному из указанных в законе условий. Этот статус будет распространяться на предприятия с существенной долей рынка электронной связи, национальные электронные средства массовой информации, крупные газовые компании, производителей электро- и теплоэнергии.

Как радио Baltkom рассказал депутат Сейма Валерий Агешин, Закон не будет иметь обратной силы.

В аннотации к законопроекту не упоминаются конкретные предприятия, но из него следует, что новые правила могут относиться, например, к компаниям Conexus Baltic Grid, Lattelecom, Modern Times Group и прочим.

В аннотации также указывается, что в семи странах ЕС - Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Польше и Швеции - также действуют особые правила, которые регулируют инвестиции с происхождением из других стран.

Сегодня Сейм планирует принять также аналогичные поправки к Коммерческому закону.

Комментарии 16
Eliza3 часа назад
Вот вам и демократия, свобода слова и вообще Свобода. Концлагерь, да и только. Тотальный контроль, колючая проволока по периметру границы, безнаказанность НАТОвцев за преступления, ну и скоро им будет разрешено, на законном основании, ходить-ездить с заряженным оружием для отстрела населения.
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леший3 часа назад
а как же Конституция Латвии?----эта "священная корова"?----и где Конституционный Суд?---чЁ ОПЯТЬ ничего не нарушено?----вот где бл**Ъ демократия!!!----тоталитарный режим
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леший2 часа назад
МЫ пойдём по проторённому пути---пробный шар прошёл на УРА!===отобрать банк Парекс за 1 лат, потом вложить в него миллиард, потом пару движений руки и переименование, затем продать банк за смешные деньги "нужным людям" и подсчитать прибыль----КНАБ как всегда смолчит!====разводка понятна, всё учтено---ну, ВСЁ!---пошло-поехало!
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