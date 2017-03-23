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Сегодня, 23 марта, Сейм в окончательном чтении одобрил поправки к закону о коммерческих обществах, представляющих важность для нацбезопасности, которые предусматривают, что для получения существенного влияния в таком обществе в дальнейшем будет требоваться разрешение правительства.

Законопроект рассматривался в срочном порядке. Предложения к ним можно было подавать до 20 марта.

Закон о национальной безопасности дополнен отдельной главой об ограничениях для предприятий, важных с точки зрения национальной безопасности. Такими предприятиями будут признаваться коммерческие организации, которые соответствуют по крайней мере одному из указанных в законе условий. Этот статус будет распространяться на предприятия с существенной долей рынка электронной связи, национальные электронные средства массовой информации, крупные газовые компании, производителей электро- и теплоэнергии.

Как радио Baltkom рассказал депутат Сейма Валерий Агешин, Закон не будет иметь обратной силы.

В аннотации к законопроекту не упоминаются конкретные предприятия, но из него следует, что новые правила могут относиться, например, к компаниям Conexus Baltic Grid, Lattelecom, Modern Times Group и прочим.

В аннотации также указывается, что в семи странах ЕС - Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Польше и Швеции - также действуют особые правила, которые регулируют инвестиции с происхождением из других стран.

Сегодня Сейм планирует принять также аналогичные поправки к Коммерческому закону.