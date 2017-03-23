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В самоуправлениях очень отличаются стандарты качества и открытости в обнародовании документов, а вводить единый образец Министерство охраны среды и регионального развития не хочет, пишет газета Diena.

Отказы, многократные объяснения, писание заявлений – с этими и другими проблемами приходится сталкиваться, прося у самоуправлений информацию о посещении депутатами заседаний думы, которая, согласно закону, должна быть публично доступна.

Кроме того, даже если информация доступна, ее сложно использовать. Документы некачественно отсканированы, имеют разный формат или же представлены на сайтах в виде анимации, что осложняет понимание.

По словам исследователя Providus Иветы Кажоки, информационная среда в Латвии становится все более анархической. Есть учреждения, которые сознательно и в понятной населению форме публикуют информацию, другие делают это только по требованию и в неудобном формате, а есть и такие, кто игнорирует даже основные нормы закона.

Как ранее писал Mixnews.lv, данные о посещаемости депутатами самоуправлений заседаний дум показывают, что 114 депутатов или шесть процентов из тех, кто за весь созыв участвовал в работе дум, посетили менее 60% заседаний. За четыре года созыва это не менее полутора лет.