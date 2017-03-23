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В четверг на заседании правительства министры экономики и благосостояния Арвил Ашераденс и Янис Рейрс ("Единство") попросили решить вопрос о плохом состоянии министерских зданий. Об этом сообщает радио MIX FM 102,7.

Ашераденс заявил, что в контексте бюджета надо выделить средства на ремонт здания Минэкономики, от фасада которого отваливаются куски, что может быть опасно для пешеходов. У самого министерства средств на ремонт нет.

Рейрс добавил, что со зданием Минблага ситуация не лучше. "Мы сидим друг у друга на головах. У меня нет нормального рабочего места", - сказал он.

Тем временем министр финансов Дана Рейзниеце-Озола (СЗК) ответила, что вопрос будет решаться в рамках бюджетных возможностей, а в 2019 году на ремонт зданий предположительно можно будет направить средства ЕС.