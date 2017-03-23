В Латвии землю будут продавать только знающим госязык (11)

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Политика | 23 марта 2017 года, 11:48

Сейм сегодня поддержал поправки к закону "О приватизации земли в сельской местности", согласно которым сельскохозяйственную землю в Латвии смогут покупать только те физические лица, которые владеют латышским языком.

Согласно принятым поправкам, физические и юридические лица, которые хотят приобрести в Латвии землю, должны владеть госязыком по крайней мере на 1-ю степень уровня А.

Также депутаты поддержали введение еще одного требования для лиц, желающих купить сельскохозяйственные земли. Согласно данному требованию, нужно суметь на государственном языке рассказать о дальнейшем использовании земли и ответить на вопросы муниципальной комиссии.

Цель закона - ограничить покупку земли иностранцами, не живущими постоянно в Латвии.

Предусмотрено также, что самоуправления смогут сдавать в аренду сельскохозяйственные земли с правом выкупа. Землю можно выкупать на четвертый год, а сдавать в аренду на срок до 12 лет с арендной платой в размере 4,5% от кадастровой стоимости. На выкуп может претендовать физическое лицо, которое начало хозяйственное использование земли в течение года после заключения договора об аренде.

Также из закона "О приватизации земли в сельской местности" исключена норма о том, что по крайней мере один владелец или работник юридического лица, покупающего сельскохозяйственную землю, должен иметь профессиональное образование. Против этой нормы возражала Еврокомиссия.

Комментарии 11
Патриот 1 час назад
Латыши нищие, русским проще купить землю вместе с домом на лазурных берегах Испании почти за туже цену чем в болотах Латвии и отмороженном правительстве, где семь пятниц на неделе. Логика где?! Дебилы, просто других слов не найти.
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кот1 час назад
Госязык обязательно надо знать ,чтобы разговаривать с этой землей.А то ничего не вырастет.А заговоришь с ней на чужом-языковые церберы тут как тут:земля слухами полнится
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Ага42 минуты назад
Чета слабо, враг выучит язык и купит.. Надо было только родственникам легионеров продавать разрешить, тогда точно враг не пройдет.
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