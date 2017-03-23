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Сейм сегодня поддержал поправки к закону "О приватизации земли в сельской местности", согласно которым сельскохозяйственную землю в Латвии смогут покупать только те физические лица, которые владеют латышским языком.

Согласно принятым поправкам, физические и юридические лица, которые хотят приобрести в Латвии землю, должны владеть госязыком по крайней мере на 1-ю степень уровня А.

Также депутаты поддержали введение еще одного требования для лиц, желающих купить сельскохозяйственные земли. Согласно данному требованию, нужно суметь на государственном языке рассказать о дальнейшем использовании земли и ответить на вопросы муниципальной комиссии.

Цель закона - ограничить покупку земли иностранцами, не живущими постоянно в Латвии.

Предусмотрено также, что самоуправления смогут сдавать в аренду сельскохозяйственные земли с правом выкупа. Землю можно выкупать на четвертый год, а сдавать в аренду на срок до 12 лет с арендной платой в размере 4,5% от кадастровой стоимости. На выкуп может претендовать физическое лицо, которое начало хозяйственное использование земли в течение года после заключения договора об аренде.

Также из закона "О приватизации земли в сельской местности" исключена норма о том, что по крайней мере один владелец или работник юридического лица, покупающего сельскохозяйственную землю, должен иметь профессиональное образование. Против этой нормы возражала Еврокомиссия.