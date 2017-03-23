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Латвийский сегмент Twitter комментирует новость о том, что Сейм сегодня поддержал поправки к закону, согласно которым сельскохозяйственную землю в Латвии смогут покупать только те физические лица, которые владеют латышским языком.

Депутат Сейма от Нацобъединения Рихард Колс считает требование знаний госязыка правильным.

«Адекватное требование, учитывая требование по безопасности на работе, применимые к задействованным в сельскохозяйственной сфере», - пишет Колс.

Adekvata prasiba, nemot vera darba drosibas prasibas lauksaimniecibas nozare nodarbinatajiem. https://t.co/xf5RUrz6O9 — Rihards Kols (@RihardsKols) 23 марта 2017 г.

Критикует поправки председатель правления партии «Развитию Латвии» Юрис Пуце.

«Бредовая норма, которая не будет работать с момента ее утверждения», - пишет Пуце.

Murgaina norma, kura nestrādās no pieņemšanas brīža. https://t.co/vY3y9Tsqdn — Juris Pūce (@pucej) 23 марта 2017 г.

Предприниматель Сергей Бижан интересуется, что делать с владельцами земли, которые не знают госязык.

«А что делать с теми негодяями, которым уже принадлежит земля в Латвии, а знания латышского – нет? Предлагаю выслать…», - пишет он.

Un ko tagad darīt tiem bastardiem, kam jau LV pieder zeme, bet latviešu mēles pārvaldīšana — nē? Piedāvāju izsūtīt un īpašumus nacionalizēt. https://t.co/JpnXcNQafo — Sergejs Bižāns (@mrserge) 23 марта 2017 г.

Комментирует поправки и эксперт транспортной отрасли Талис Линкайтс.

«Какой творческий подход к протекционизму в Латвии. Чтобы получить землю, необходимо говорить на латышском языке», - пишет он.

Cik radoša pieeja protekcionismam Latvijā. Lai iegādātos zemi, ar to jāspēj sarunāties valsts valodā https://t.co/XD7sZYYcTb — Tālis Linkaits (@Talis_L) 23 марта 2017 г.

Своими мыслями делится руководитель проектов Гиртс Бирзиньш.

«Могли бы принять такой закон – иностранец может покупать только дом, квартиру, а если не знает латышского, то землю под ним покупать не может!», - пишет он.

@Talis_L Varētu pieņemt tādu likumu - ārzemnieku var pirkt tikai māju, dzīvokli, bet ja neprot latviešu valodu - zemi zem tās nē! — Ģirts Birziņš (@nostradamusboy) 23 марта 2017 г.

Пользователь biedrs Dže отмечает, что при использовании некоторых слов, у покупателей земли могут возникнуть проблемы.

«Если ты пишешь «tetuvējums», «tolete» и «ščidrums», латвийской земли тебе не видать», - пишет он.

Ja tu raksti "tetuvējums", "tolete" un "ščidrums", pie Latvijas zemes tev vairs netikt https://t.co/wDj0oF8ueU — biedrs Dže (@Dzherijs) 23 марта 2017 г.

Согласно принятым поправкам, физические и юридические лица, которые хотят приобрести в Латвии землю, должны владеть госязыком по крайней мере на 1-ю степень уровня А.

Также депутаты поддержали введение еще одного требования для лиц, желающих купить сельскохозяйственные земли. Согласно данному требованию, нужно суметь на государственном языке рассказать о дальнейшем использовании земли и ответить на вопросы муниципальной комиссии.

Цель закона - ограничить покупку земли иностранцами, не живущими постоянно в Латвии.