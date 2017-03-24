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Бывшему главе Госканцелярии Мартиньшу Криевиньшу, возможно, займет пост генерального секретаря Сейма, сообщила программа Латвийского телевидения "Панорама".

Как подтвердили несколько источников в парламенте, Кревиньшу высказано предложение занять вакантное место, которое ранее занимала Карина Петерсоне.

В президиуме Сейма пояснили, что Криевиньшу предложение предложение о работе высказала председатель Сейма Инара Мурниеце, которая сейчас находится с визитом в Грузии.

Пока не ясно, принял ли Криевиньш это предложение.

Напомним, с 21 марта Мартиньш Криевиньш больше не исполняет обязанности директора Госканцелярии.

Криевиньш уходит по взаимному соглашению сторон, и подробнее этот вопрос стороны договорились не комментировать. В интервью радио Baltkom Криевиньш также отказался от комментариев по этому вопросу.

Ряд организаций потребовал объяснить причины его неожиданной отставки.

Премьер-министр Марис Кучинскис объясняет прекращение трудовых отношений с руководителем Госканцелярии Мартиньшем Криевиньшем разницей в подходах к работе.

"Я не пеняю на грехи, но речь идет о том, что Госканцелярия - это аппарат, с которым мы планируем и реализуем задачи государства. Не может быть так, что шеф уехал, и без его разрешения люди не двигаются. Я за коллективную работу. Если команды нет, это надо решать", - выразился Кучинскис.

Премьер добавил, что между ним и Криевиньшем нет взаимных претензий, и ничего плохого о бывшем начальнике Госканцелярии он говорить не хочет.