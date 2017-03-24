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Подготовленный для нужд работников госучреждений информационный материал "Обзор важнейших вопросов истории Латвии" стал одним из последних дел, выполненных до увольнения директора Госканцелярии Мартиньша Криевиньша, пишет Latvijas Avīze.

Мысль о целесообразности в преддверии столетия Латвийского государства повысить уровень познаний работников госаппарата в области истории уже давно витала в коридорах Госканцелярии, но появились эти информационные материалы в электронном виде совсем недавно, отмечает издание. Они помещены на сайте mk.gov.lv в разделе "Госканцелярия".

Краткий курс истории Латвии занимает 137 страниц, его цель - укрепить чувство государственности, способствовать пониманию истории Латвии и национальных ценностей, а также рассказать о ярких личностях, которые повлияли на историю процессов и внесли значительный вклад в создание и рост государства, в частности, в работе правительства.

Пособие сопровождается рисунками и фотографиями.