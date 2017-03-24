Для чиновников выпустили путеводитель по истории Латвии
Подготовленный для нужд работников госучреждений информационный материал "Обзор важнейших вопросов истории Латвии" стал одним из последних дел, выполненных до увольнения директора Госканцелярии Мартиньша Криевиньша, пишет Latvijas Avīze.
Мысль о целесообразности в преддверии столетия Латвийского государства повысить уровень познаний работников госаппарата в области истории уже давно витала в коридорах Госканцелярии, но появились эти информационные материалы в электронном виде совсем недавно, отмечает издание. Они помещены на сайте mk.gov.lv в разделе "Госканцелярия".
Краткий курс истории Латвии занимает 137 страниц, его цель - укрепить чувство государственности, способствовать пониманию истории Латвии и национальных ценностей, а также рассказать о ярких личностях, которые повлияли на историю процессов и внесли значительный вклад в создание и рост государства, в частности, в работе правительства.
Пособие сопровождается рисунками и фотографиями.