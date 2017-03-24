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Латвийская социал-демократическая рабочая партия (ЛСДРП) выдвинула кандидатом на пост мэра Риги на предстоящих муниципальных выборах бывшего начальника Бюро по предотвращению и коррупции Нормунда Вилнитиса, сообщили в правлении партии.

Правление ЛСДРП решило, что в муниципальных выборах в Риге, как и во многих других самоуправлениях Латвии, партия будет участвовать своим отдельным списком кандидатов в депутаты. Общий список, согласно договору с прежним партнером - Латвийским объединением регионов (ЛОР) - невозможен, так как выдвинутые ЛОР условия для составления списка в Риге не отвечают общепринятым демократическим формам сотрудничества.

Но это не исключает создания общего списка в других самоуправлениях.

Участвуя в выборах в Риге, ЛСДРП хочет напомнить, что помимо правящей в Риге партии есть и такая социал-демократическая партия, у которой "нет договора о сотрудничестве с правящей партией агрессивной соседней страны, у которой нет депутата Европарламента, проводящего там политику, отвечающую интересам соседней страны, но есть отвечающее латышскому менталитету понимание социал-демократических ценностей".

ЛСДРП хочет добиться, чтобы каждый мог гордиться Ригой как городом, столицей Латвии, чтобы Рига формировалась как столица стран вокруг Балтийского моря. Решения социальных проблем и инфраструктуры бесспорно важны, однако низкое качество нынешних решений подрывает добрые намерения, считает правление ЛСДРП.