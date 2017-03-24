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Подписание двустороннего договора о дополнительных мерах доверия с Латвией в данный момент является преждевременным, заявили в посольстве России в Риге.

Посольство считает подписание этого договора пока преждевременным, обосновывая это национальными интересами России.

Как сообщалось, 9 декабря российской стороне было направлено предложение по двустороннему соглашению, предусматривающее один дополнительный визит по контролю за вооружениями и одну инспекцию в приграничных районах. 9 марта российская сторона предложение отклонила.

Как указали в Минобороны Латвии, заключив соглашение на базе Венского документа, страны могли бы уменьшить взаимные опасения, так как получили бы возможность в долгосрочной перспективе консультироваться, посещать военные учения и объекты в регионе.

Минобороны напоминает, что формальные отношения между Россией и НАТО были прекращены в 2014 году после аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины. Нынешняя политика НАТО в отношении России основана на сдерживании и поддержании политического диалога. Минобороны напоминает, что еще с 2003 года оно предлагает России заключить дополнительное двустороннее соглашение, что последовательно отклонялось российской стороной.