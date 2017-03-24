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Консультационная фирма Cambridge Analytica, которая осенью прошлого года приобрела публичную известность, помогая Дональду Трампу выиграть на выборах президента США, в свое время испробовала свои силы в Латвии, например, в 2000 году она консультировала латвийских олигархов Андриса Шкеле и Айнара Шлесерса, которые в то время в последний раз прошли в Сейм, однако из-за незначительных результатов к власти так и не пришли, пишет NRA.

Базирующаяся в Лондоне фирма SCL Group, которая в США известна как Cambridge Analytica, консультировала в ходе избирательных кампаний в странах четырех континентов, в том числе и в Латвии.

Американская фирма использовала свои модели "психографического подхода", чтобы убедить еще не определившихся избирателей сделать тот или иной выбор. Фирма обращалась к избирателям через социальные сети, рассылая адресованные лично им письма и рекламы, в которых были описаны жизненные условия, которые могли бы быть привлекательны избирателям.

Cambridge Analytica также использует различные IQ-тесты и небольшие программы в интернете, чтобы получить "лайки" от пользователей Facebook, которые они ставят сознательно. Опираясь на выводы такого исследования, команда Трампа обращалась к американцам не с обобщенными политическими посланиями, а с такими, которые бы максимально соответствовали настроениям каждого конкретного избирателя.

Cambridge Analytica сейчас надеется использовать свои успехи и связи с Трампом, чтобы организовать сделки с правительством США. Фирма, офис которой находится в нескольких кварталах от Белого дома, сейчас предлагает свои услуги агентствам по обороне и безопасности.