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Лидеры 27 стран Евросоюза, которые останутся в объединении после выхода Великобритании, подписали Римскую декларацию о достижениях, вызовах и приоритетах ЕС, свидетельствуют кадры прямой трансляции из капитолийского Дворца консерваторов в Риме. В саммите принимает участие премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.

Декларация стала главным итогом саммита, посвященного 60-летию Римского договора (1957), который заложил основы Евросоюза.

Премьер Польши Беата Шидло, чья позиция была главной интригой встречи, перед подписанием занесла ручку над документом и замерла на несколько секунд. Поставив подпись, Шидло развела руками и улыбнулась.

Документ отражает видение будущего Евросоюза во всех сферах. Как ранее сообщала администрация президента Франции, в нем выражены как достижения европейцев за последние 60 лет (в том числе мир, процветание, европейская социальная модель), так и вызовы, стоящие перед ЕС, — рост популизма, недоверие к европейским институтам и террористическая угроза.

На фоне Brexit в декларации особенно подчеркивается стремление оставшихся стран к еще большему единству и солидарности.

Этот принцип "многоскоростной Европы" стал одной из главных трудностей при подготовке саммита. Его поддерживают, в частности, Германия, Франция и страны Бенилюкса, но ряд государств Восточной Европы, в том числе Чехия, Польша, Словакия и Венгрия, выступали против упоминания этого принципа в итоговой декларации, поскольку опасаются, что он позволит странам Западной Европы принимать решения без них.

"По отдельности глобальные события отодвинут нас в сторону, - указали европейские лидеры в декларации, принятой по итогам саммита. - Держаться вместе - это лучший способ защиты наших общих интересов и ценностей".

В числе приоритетов на будущее лидеры Евросоюза назвали безопасность и защиту, процветание и экономический рост, социальную политику и сильные позиции на международной арене.

При этом усиливать позиции Европы ЕС намерен, создавая новые партнерства и способствуя стабильности и процветанию "на Ближнем Востоке, в Африке и во всем мире".

Укреплять оборону и безопасность европейские лидеры собираются в сотрудничестве с НАТО, но при этом будут учитываться индивидуальные обстоятельства стран-членов Союза.

Церемония подписания состоялась в зале Горациев и Куриациев капитолийского Дворца консерваторов — там же, где 25 марта 1957 года состоялось подписание договора о создании Европейского экономического сообщества.