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Бывший директор Госканцелярии Мартиньш Криевиньш до сих пор не сообщает, чем будет заниматься в будущем.

Криевиньш сказал, что никаких комментариев давать не будет, в том числе о возможности занять пост генерального секретаря Сейма.

С предложением занять этот пост к Криевиньшу обратилась председатель Сейма Инара Мурниеце. Примечательно, что сделала она это еще несколько недель назад. Тогда Криевиньш еще рассказывал прессе о том, как собирается провести реформы в госуправлении и что в результате реформ сокращения коснуться около 7000 человек.

Как рассказала советница спикера парламента Даце Балоде, Мурниеце спросила Криевиньша, не готов ли он рассмотреть предложение стать Генеральным секретарем Сейма, если бы ему предложили такую возможность.

Кревиньшу было сделано предложение около трех недель назад, и именно тогда у него произошли некие разногласия на прежнем рабочем месте и высказывались предположения, что он может покинуть свой пост главы Госканцелярии, указало Блоде.

Тогда Криевиньш ответил, что рассмотрит это предложение. Какая ситуация в этом вопросе сейчас, Мурниеце не комментирует.

Как сообщалось, с 21 марта Мартиньш Криевиньш не исполняет обязанности директора Госканцелярии. Он ушел по обоюдному согласию сторон по предложению премьер-министра Мариса Кучинскиса, сообщила газета "Diena", ссылаясь на высказывания Криевиньша.

До назначения нового главы Госканцелярии его обязанности будет исполнять заместитель директора, глава юридического департамента Инесе Гайлите.